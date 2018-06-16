وفرضت الميليشيات الإيرانية على أصحاب المحال التجارية دفع مبالغ مالية باهظة بقوة السلاح لتمويل قافلة دعم المقاتلين الحوثيين في جبهات المحافظة.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أغلقت 3 مراكز تجارية بعد رفض أصحابها دفع المبالغ المالية للمتمردين.

وفي تطور آخر، حولت ميليشيات الحوثي السجن المركزي بالحديدة إلى ثكنة عسكرية بعد نقل السجناء من عدة مناطق إليه.

وقالت مصادر حقوقية إن السجن يأوي أكثر من 1500 سجين، من بينهم سياسيون ومعارضون بدون تهم، وقد نقل بعضهم من حنيش وبيت الفقيه والضحى وغيرها.

وفي السياق، تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي تقدمها في معركة مطار الحديدة.

وبالتزامن مع هذا التقدم واصلت وحدات تابعة للقوات المشتركة عمليات تمشيط جيوب وأوكار الميليشيات في المناطق المحررة بجبهة الحديدة وانتزاع الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي في محاولة منها لإيقاف تقدم القوات.

ومنيت الميليشيات المتمردة بخسائر كارثية في مختلف جبهات القتال، وارتفع عدد القتلى في صفوفهم بمعركة الحديدة إلى 390 عنصرا واصابة أكثر من 600 آخرين منذ بدء العملية العسكرية.