وأجبرت القوات اليمنية المشتركة الميليشيات الحوثية على التراجع بعد تكبيدها خسائر فادحة، وفق ما ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وكانت الميليشيات تسعى من وراء هذا الهجوم إلى تخفيف الضغط عن جبهات الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، بعد التقدم الكبير الذي حققته القوات اليمنية المشتركة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من الإعلان عن مقتل 128 مسلحا حوثيا في غارات للتحالف العربي ومواجهات مع القوات اليمنية المشتركة جنوبي مدينة الحديدة خلال اليومين الماضيين.

وكثفت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع المتمردين الحوثيين ضمن العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة من أيدي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتركزت المواجهات، الجمعة، في محيط المطار، حيث تسعى القوات اليمنية إلى حسم معركة المطار مع ميلشيات الحوثي الإيرانية.