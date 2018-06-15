وأسفرت غارات لمقاتلات التحالف العربي والمواجهات مع قوات المقاومة عن مقتل 96 من ميليشيات الحوثي، في ظل انهيار تحصيناتها ودفعاتها في جبهة الحديدة إثر ضربات قاصمة وغير متوقعة.

ولم تستطع عناصر ميليشيات الحوثي الصمود أمام هجوم آلاف المقاتلين من قوات المقاومة اليمنية على مواقعها، ما أسفر عن انهيارات كبيرة في صفوفها وأسر العشرات منها، بينهم قيادات ميدانية، ممن يديرون المعارك في جبهة الحديدة.

كما وصلت المقاومة المشتركة، بمشاركة وإسناد من قوات التحالف، إلى مشارف مطار الحديدة، بعد سلسلة ضربات وهجمات مكثفة ألحقت خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.

وبالتزامن، مشطت قوات المقاومة المشتركة أوكار الميليشيات في المناطق المحررة بجبهة الحديدة، وعملت على انتزاع الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعها الحوثيون بشكل عشوائي في محاولة منها لإيقاف تقدم القوات.

وواصلت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية تقدمها الميداني من عدة محاور تجاه الحديدة، محققة بذلك انتصارات عسكرية كبيرة وسط استنزاف قدرات الحوثيين البشرية والعسكرية وذلك ضمن عملية عسكرية كبرى وحاسمة لاستعادة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

الحوثي يعترف بالانهيار

من جانبه، أقر عبدالملك الحوثي بوجود انهيارات في صفوف ميليشياته في جبهات الساحل الغربي، خاصة في الحديدة، التي تشهد تقدما كبيرا للقوات المشتركة بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

واعترف الحوثي باندلاع حالة من الارتباك في صفوف قواته مع تقدم قوات المقاومة باتجاه الحديدة، مستجديا القبائل بتامين زخم بشري للمعركة.