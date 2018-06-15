وقتل العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة، التي حققت تقدما كبيرا على جبهة الحديدة، حيث باتت مواقع المتمردين في المدينة بمرمى القوات المتقدمة، الخميس.

وأسفرت غارات لمقاتلات التحالف العربي والمواجهات مع قوات المقاومة عن مقتل 96 من ميليشيات الحوثي، في ظل انهيار تحصيناتها ودفعاتها في جبهة الحديدة إثر ضربات قاصمة وغير متوقعة.

ولم تستطع عناصر ميليشيات الحوثي الصمود أمام هجوم آلاف المقاتلين من قوات المقاومة اليمنية على مواقعها التي تتمترس خلفها، ما أسفر عن انهيارات كبيرة في صفوفها وأسر العشرات منها، بينهم قيادات ميدانية، ممن يديرون المعارك في جبهة الحديدة.

كما وصلت المقاومة المشتركة، بمشاركة وإسناد من قوات التحالف، إلى مشارف مطار الحديدة، بعد سلسلة ضربات وهجمات مكثفة ألحقت خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.

وباتت قوات المقاومة متواجدة في الدوار المؤدي إلى المطار بعد سيطرتها بالكامل على سوق النخيل، والمزارع الموجودة في الجهة الشرقية والغربية من النخيل.

كما سيطرت القوات على مزارع الطائف ومركز مديرية الدريهمي، وطهّرت المناطق الواقعة في الجهة الشرقية والغربية من الخط الساحلي.

وأعلنت المقاومة مطار الحديدة منطقة عسكرية في مرمى نيران القوات بعد تقدمها الأخير مدعومة بغارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أطلق الخميس عملية عسكرية وإنسانية في الحديدة ومينائها، استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، ودعماً لجھود الجيش اليمني.