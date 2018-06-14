وأوضحت إحصائية لسلطات المعبر أن بين العابرين 8937 مسافرا فلسطينيا عبروا من قطاع غزة إلى الجانب المصري، ومنها إلى دول خارجية عديدة.

وشمل العابرون طلابا ومرضى ومقيمين وعاملين بالخارج وجرحى يتلقون العلاج في الجانب المصري، وعبور 2518 مسافرا فلسطينيا عادوا من الجانب المصري إلى قطاع غزة.

كما سمحت مصر بعبور مئات الشاحنات المحملة بكافة أنواع السلع والمواد الغذائية ومواد البناء إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.

وشهدت تلك الفترة أيضا عبور ثلاثة قوافل إغاثية دولية لقطاع غزة، وهي قافلة "أميال من الابتسامات" والوفد العسكري المغربي الطبي، ووفد من دولة ماليزيا.