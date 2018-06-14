وأشاد الرئيس اليمني بمواقف السعودية والإمارات لنصرة اليمن، ووضع حد للمشروع الإيراني في البلاد، وأطماعه التوسعية بالمنطقة.

وأثنى هادي على صمود أبناء اليمن وتحملهم معاناة وتداعيات الحرب الانقلابية الحوثية، والتي قيدت حريته وطالت معيشته وأمنه واستقراره، جرّاء الممارسات الانقلابية التعسفية.

وأضاف: "إن ساعة الانتصار قد دنت وعودة الحق قد حانت للانتصار لإرادة الشعب اليمني في بناء وطن آمن مستقر تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد، في إطار يمن اتحادي جديد قدم من أجله وفي سبيله شعبنا تضحيات جسام".

وسيتفقد الرئيس اليمني الخدمات والبنى التحتية في عدن والمحافظات المحررة، كما سيوجه خطابا للشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر.

وكان في مقدمة استقبال الرئيس اليمني لدى وصوله مطار عدن الدولي رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري.