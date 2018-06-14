وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد بمقر الجامعة برئاسة سلطنة عمان وبناء على طلب من اليمن وتأييد كل من السعودية والإمارات، لبحث تطورات الوضع في اليمن.

وجدد مجلس الجامعة العربية التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم طلب الحكومة الشرعية لقوات التحالف العربي بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية وبشكل خاص في ميناء الحديدة.

وأدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للاغراض العسكرية، واستمرار حصار المليشيات الانقلابية الحوثية للمدن اليمنية واستغلال ميناء الحديدة للاستيلاء على واردات المساعدات الإنسانية لليمن والتي أدت إلى آثار كارثية وتدهور الوضع الإنساني في اليمن.

كما أدان المجلس ممارسات مليشيات الحوثي من استغلال لميناء الحديدة لإطالة أمد الحرب في اليمن وزيادة معاناة الشعب اليمني من خلال تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى اليمن، واستخدامها لاستهداف المملكة العربية السعودية، وكذلك استخدام إيرادات الميناء في تمويل حملاتهم العسكرية فضلا عن إعاقة جهود الإغاثة في توصيل المساعدات الإنسانية لليمنيين ومصادرة وبيع شحنات المساعدات الإنسانية.

وأكد المجلس أهمية سلامة المدنيين، داعيا الحوثي إلى الانسحاب من مدينة الحديدة بما يضمن دخول كافة المساعدات الإنسانية الى اليمن.

كما أكد تأييده لجهود التحالف العربي في تحسين الوضع الإنساني بشكل فوري وطويل المدى، في المناطق المحررة.