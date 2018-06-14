وتحدث عسكر لـ"سكاي نيوز عربية" بعد إطلاق التحالف العربي، استجابة لطلب الحكومة اليمنية، عملية تحرير ميناء الحديدة من قبضة الميليشيات الإيرانية.

وقال عسكر إن محافظة الحديدة تعيش منذ 3 سنوات كارثة إنسانية بسبب الحوثيين، بشهادة منظمات دولية زارت المحافظة وتحدثت عن "مجاعة إنسانية" في بعض مديرياتها.

وأشار عسكر إلى إعلان السعودية والإمارات عن جسر بري وبحري لإغاثة المناطق المحررة، وذلك في إطار خطة موازية للعلميات العسكرية.

وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني ثقته في توفير التجهيزات للنازحين، والتدخل السريع لمساعدة المنكوبين المتأثرين بعمليات الميليشيات الحوثية.

ولفت إلى أن "الميناء يعمل كشريان مالي للميليشيات الانقلابية، ويعمل على إطالة عمر الحرب. هذا الميناء يجب أن يعمل لخدمة الإنسان اليمني".

وتمنى عسكر بالنهاية أن يصل اليمن للسلام الذي طال انتظاره، وهو الهدف الذي ستساهم عملية تحرير ميناء الحديدة في سرعة إنجازه.