وحسب بيان للتحالف، فإن العملية العسكرية والإنسانية التي أطلقت لتحرير ميناء الحديدة، تهدف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الشعب اليمني، بعد أن كان الحوثيون يستولون عليها ويبيعونھا في السوق السوداء.

كما تسعى العملية إلى تأمين الممرات المائية الدولية، حيث شكلت ميليشيات الحوثي تهديدا لحركة الملاحة في البحر الأحمر.

كما يهدف التحالف العربي من خلال العملية، إلى إيقاف عمليات تھريب الأسلحة إلى الداخل اليمني.

ويعني تحرير الميناء تيسير دخول المساعدات الإغاثية، مما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشھا جراء الممارسات الحوثية، التي جعلت من الميناء ممرا للأسلحة بدلا من الغذاء والدواء.

كما ستضمن عملية تحرير ميناء الحديدة، توريد جميع إيرادات الميناء إلى البنك المركزي اليمني.

ويشكل تحرير ميناء الحديدة أداة مھمة لإعادة العملية السلمية إلى مسارھا، والخروج من حالة الجمود التي تلف التسوية التفاوضية نتيجة تعنت الحوثيين.

وتتمسك الميليشيات الانقلابية بالميناء، كونه يمثل لھم شريانا رئيسيا لتھريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، بالإضافة إلى استيلائھم كحركة وكأفراد على إيراداته.

وأدت سيطرة المتمردين على ميناء الحديدة إلى إطالة أمد الصراع اليمني، حيث عملت إيران على تزويد المليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة خاصة الصواريخ البالستية.

وأدى ذلك إلى رفض الحوثيين المتكرر لكافة المبادرات والحلول السياسية التي طرحت من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، للتوصل إلى حل سياسي يرضي مختلف الأطراف اليمنية وبما يتوافق مع القرارات الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.