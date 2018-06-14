وقال المالكي إنه وفي تمام الساعة الثالثة وتسعة دقائق، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية وتحديدا مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة.



وأوضح المتحدث أن الصاروخ كان متجها صوب مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية، وقد أطلقه الحوثيون لاستهداف المناطق المدنية، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، دون أن ينجم عنه أية إصابات.



وأضاف العقيد أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الدوليين 2216 و2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي".

وشدد على أن "إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".