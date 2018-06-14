وتواصل قوات المقاومة تقدمها في معركة استعادة السيطرة على الحديدة، وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي المدينة.

وذكرت مصادر ميدانية أن اشتباكات عنيفة تجري في منطقة النخيلة، مع تقدم قوات المقاومة المشتركة باتجاه المطار ومنطقة قضبة والشجيرة ومحطة معصلي، بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وقصفت مدفعية قوات المقاومة مواقع ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة، التي استهدفت أيضا بغارة من طائرات التحالف.

واستهدفت طائرات التحالف فجر الخميس تحركات وتحصينات ميليشيات الحوثي في الخط الساحلي في مديرية الدريهمي، على أطراف مدينة الحديدة.

كما شن طيران تحالف دعم الشرعية غارات على مواقع المتمردين غربي مديرية زبيد بالساحل الغربي لمحافظة الحديدة، ومعسكر ما كان يسمى الحرس الجمهوري، في منطقة كيلو 16 شرقي الحديدة.

وقد تمكنت القوات خلال الساعات الماضية من تحرير مناطق استراتيجية جديدة وواسعة في مديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة، بعد اختراق الصفوف الأمامية لمسلحي الميليشيات وكسر تحصيناتها جنوبي المدينة، مما أسفر عن انهيار دفاعاتها.