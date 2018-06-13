ويكشف الفيديو عن فرار جماعي لميليشيات الحوثي من المدينة الإستراتيجية، مع تقدم قوات المقاومة المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، باتجاه مطار الحديدة ومينائها.

كما أشارت مصادر "سكاي نيوز عربية" إلى أن قوات المقاومة المشتركة أسرت عشرات المسلحين الحوثيين، أثناء التقدم باتجاه المطار.

وتعمل القوات المشتركة على محاصرة فلول ميليشيات الحوثي في محيط المدينة، التي تعد الشريان الرئيسي لإمداد الحوثيين بالأسلحة القادمة من إيران.

وتتقدم قوات المقاومة بغطاء جوي ومدفعي من تحالف دعم الشرعية، الذي يقصف مواقع وتحصينات الحوثيين، مكبدا المترمدين خسائر فادحة.