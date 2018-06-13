وبحث ولي عهد أبوظبي والرئيس هادي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.



وحسب الوكالة، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بفضل الله تعالى وبتضحيات جنوده البواسل في ميادين العز والشرف أكثر قوة وتقدما وإنجازا في اليمن لبسط الاستقرار وحفظ الأمن وتحرير الأرض من أجل أن يبدأ اليمن الشقيق مرحلة جديدة من السلام والبناء والتنمية بتكاتف أبنائه المخلصين".



من جانبه أشاد الرئيس اليمني بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساهمات دولة الإمارات الكبيرة في مساندة بلاده، مثمنا جهود الدولة ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني.