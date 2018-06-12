وأضاف قرقاش أن تحرير الحديدة ومينائها سيخلق واقعا جديدا، وسيأتي بالحوثيين إلى طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن اعتداءات الحوثيين على الحديدة طالت أكثر مما يُحتمل.

وقال قرقاش على "تويتر": "إن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية والبحرية يظهر وحشيتهم وتجاهلهم لحياة اليمنيين".

وطالب وزير الدولة الإماراتي المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإخلاء الحديدة وترك الميناء سليما.

وأكد قرقاش على أن الأمم المتحدة والتحالف العربي سيواصلان التعجيل بتدفق المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين، مشددا على أن "التزامنا الدائم تجاه اليمن سيظل مستمرا".