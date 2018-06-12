وقال العبادي إن المحكمة العليا هي وحدها المخوّلة بتحديد ما إذا كان ينبغي إعادة الانتخابات. حسب ما نقلت "رويترز".

من جهته، طالب البرلمان العراقي بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، مما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات.

وكان العبادي قد أشار في وقت سابق إلى "وجود طرق يمكن اتباعها لتعديل النتائج أو تصحيح الأخطاء والخروقات".

وأضاف أن الدعوة لإلغاء الانتخابات أمر غير صحيح، وأنه يؤيد تدقيق جميع الخروقات في كل الشكاوى.

ووصف رئيس الوزراء، حرق المخازن الانتخابية التي تضم نصف صناديق الاقتراع في بغداد بأنه "مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي".

ونشب الحريق في موقع تابع لوزارة التجارة خزنت فيه مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع في حي الرصافة، الذي يمثل نصف أصوات العاصمة بغداد.