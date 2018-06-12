وذكرت مصادر محلية وشهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المعسكر الروسي المتمركز جنوبي مدينة حلفايا استهدف مدينة اللطامنة بصواريخ شديدة الانفجار، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وفي سياق متصل، شنَّت مقاتلات حربية سورية عدة غارات جوية استهدفت الأحياء السكنية في المدينة، ما تسبب في سقوط جرحى ودمار كبير في الممتلكات.

وكانت ضربات جوية مكثفة على إدلب قد تسببت مؤخرا في مقتل عشرات الأشخاص بينهم أطفال.

ويأتي ذلك التصعيد في وقت أعلنت لأمم المتحدة، الاثنين، أن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018، ما يشكل رقما قياسيا منذ بدء النزاع قبل 7 سنوات.