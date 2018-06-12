وتأتي التحركات الجديدة استعدادا لمعركة واسعة النطاق، تهدف إلى تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وانطلقت تلك التعزيرات من المخا إلى جبهات الساحل الغربي، وتضم 3 تشكيلات عسكرية من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية، وبدعم وإسناد القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وخلال الأسابيع الماضية، ركزت قوات المقاومة المشتركة مدعومة بتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، العمليات العسكرية على جبهة الساحل الغربي، حيث كبدت المتمردين هزائم فادحة.

وخطت المقاومة خطوات واسعة إلى الإمام في الساحل الغربي، وحققت انتصارات متتالية على حساب الميليشيات الانقلابية، لتصل إلى مشارف مدينة الحديدة.