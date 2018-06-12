أبوظبي - سكاي نيوز عربية أكد الناطق الرسمي للجيش الوطني الليبي لسكاي نيوز عربية، العثور على أسلحة تحمل أختام شعار الجيش القطري داخل منزل زعيم القاعدة في منطقة شيحة بدرنة، بعد تطهير الجيش الليبي لعدة أحياء بالمدينة التي احتلها تنظيم القاعدة.