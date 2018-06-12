أبوظبي - سكاي نيوز عربية أكد الناطق الرسمي للجيش الوطني الليبي لسكاي نيوز عربية، العثور على أسلحة تحمل أختام شعار الجيش القطري داخل منزل زعيم القاعدة في منطقة شيحة بدرنة، بعد تطهير الجيش الليبي لعدة أحياء بالمدينة التي احتلها تنظيم القاعدة.
وبثت مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام الجيش الليبي لمنزل عطية الشاعري زعيم ما يسمى "مجلس شورى درنة" الإرهابي بمنطقة شيحة.
وأظهرت الصور صناديق مليئة بالذخيرة، إضافة إلى أسلحة متنوعة ومختلفة ظهر عليها شعار الجيش القطري، مشابهة لتلك التي تم العثور عليها في بنغازي أثناء تطهيرها من الإرهابيين.