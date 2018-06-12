وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لعودة الاستقرار إلى كامل ربوع الأراضي اليمنية وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبه ووقوفها من خلال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشرعية بما يكفل عودة الاستقرار والأمن لليمن وصون سيادته ووحدته.



كما أكد دعم دولة الإمارات للجهود الأممية لعودة الاستقرار إلى اليمن وضمان وصول المساعدات الإنسانية لشعبه الشقيق.