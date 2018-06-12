وأكد المالكي، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن التحالف لم يقم باستهداف أية منظمة إنسانية، لافتا إلى أن منظمة "أطباء بلا حدود" اعتذرت رسميا عن خبر نشرته بشأن استهدافها، واعترفت بأنه غير صحيح.

وأشار المالكي إلى أن "حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ليس من مسؤولية التحالف العربي وحده"، موضحا أن جهود الأمم المتحدة للحل السياسي تصطدم دائما بالتعنت الحوثي.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية تستهدف الأمن الدولي عبر السيطرة على ميناء الحديدة.

كما أوضح العمليات الميدانية تحقق تقدما في صعدة والساحل الغربي ومحافظات يمنية أخرى، مشيرا إلى أن محافظة صعدة تظل نقطة انطلاق الصواريخ التي يطلقها الحوثيون.