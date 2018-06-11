وأضاف أن تركيا ستواصل تنفيذ عمليات تستهدف معسكرات المسلحين الأكراد في جبال قنديل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

جاء ذلك بعد أن قال الجيش التركي مطلع الأسبوع، إنه قصف 14 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.

وكان الجيش التركي شن عدة عمليات في سوريا كان الهدف منها إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من شمال سوريا ومنع الأكراد من تأسيس حكم ذاتي ممتد جنوبي أراضيها.