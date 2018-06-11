وذكرت مصادر أمنية، أن 30 إثيوبيا أفرج عنهم من السجون، وجرى إنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة الخاصة المخصصة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، الذي اختتم زيارة رسمية لمصر ناقش فيها مع السيسي ملف سد النهضة.

وكان السيسي التقى أحمد في القاهرة، الأحد، حيث اتفقا على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين بشأن سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "دون المساس بحقوق الطرف الآخر"، وفق بيان رئاسي مصري.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر، منذ توليه منصبه في مارس الماضي.

وكان الرئيس المصري تحدث الشهر الماضي عن "انفراج" في محادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولين الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا.