وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان ان من بين القتلى الخمسة عشر سبعة اطفال في غارات نفذتها قوات النظام على بلدات عدة" مجاورة لبلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب الشمالي.

وكان المرصد أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 11 مدنياً بينهم أربعة اطفال.

وقتل عشرة من الضحايا وفق المرصد، في غارات استهدفت بلدة تفتناز، أدت كذلك الى جعل مستشفى للأطفال قريب من الموقع المستهدف خارج الخدمة جراء تضرره.

وتنفذ قوات النظام هذه الغارات، وفق ما أوضح المرصد "رداً على هجوم نفذته هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها في وقت متأخر السبت على بلدتي الفوعة وكفريا" المواليتين لقوات النظام.