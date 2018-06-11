من جانبه، وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حريق موقع لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد بأنه يندرج في إطار مؤامرة للنيل من العملية الديمقراطية في البلاد، وذلك في أول إشارة حكومية إلى أن الحادث متعمد.

وأضاف العبادي في بيان "حرق المخازن الانتخابية... يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه".

واندلع حريق كبير في أكبر موقع لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد والتي تحتوي على صناديق اقتراع الانتخابات العامة في العراق في التي جرت في مايو / أيار.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية للصحفيين إن "غالبية صناديق الاقتراع توجد في المستودعات الثلاثة الأخرى التي لم تحترق."

وصناديق الاقتراع جزء من إعادة فرز الأصوات يدويا بموجب قانون أقره البرلمان العراقي يوم الأربعاء بعد مزاعم بوقوع تزوير ومخالفات.