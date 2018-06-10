وقال رئیس مجلس إدارة الشركة یوسف الجاسم في بیان صحفي إن الشركة تلقت "توجیھات تفید بالسماح للمواطنین القطریین بالسفر على رحلات الشركة لإداء مناسك العمرة دون إذن مسبق".

ونفى الجاسم صحة ما یتم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلقیھا "توجیھات من السلطات السعودیة تفید بمنع سفر المواطنین القطریین على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة".

وأوضح أن السلطات السعودیة حددت كلا من مطار الملك عبدالعزیز في جدة ومطار الأمیر محمد بن عبدالعزیز في المدینة المنورة، لاستقبال المواطنین القطریین القادمین على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة.