وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان رسمي أن المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيسين توافقا على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع في آفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما تناولت المباحثات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقدم السيسي التهنئة لرئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة توليه منصبه، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.