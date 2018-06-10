وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية في بيان إن "البحرية الملكية قدمت المساعدة في مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي لعدد من القوارب التي كانت تواجه صعوبات، ما أمكن إنقاذ 472 مرشحا للهجرة السرية بينهم 28 امرأة و27 قاصرا وثلاثة رضع".

وأضاف البيان: "أعيد جميع المهاجرين سالمين إلى الميناء، وكذلك الأمر بالنسبة لآليات الإبحار المستعملة"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

ويحاول آلاف المهاجرين ومعظمهم من أفريقيا الوصول إلى إسبانيا عبر المغرب في قوارب ليست مصممة للملاحة في البحار.

وكان المغرب قد اعتمد عام 2013 سياسة جديدة للهجرة، ونظم حملتين لتسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وغالبيتهم من بلدان إفريقية جنوب الصحراء.