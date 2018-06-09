وجاء تأكيد العاهل الأردني خلال استقباله الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في اجتماع تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الأزمة السورية.



وتمّ التطرق أيضا إلى آخر المستجدات بالمنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك الأردني على أهمية التوصل لسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



من جهتها، أعربت موغيريني عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي يبذلها الأردن من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بتقديم الدعم للمملكة لتمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.