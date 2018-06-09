وقال دبلوماسيون، إنه خلال هذه الجلسة، من المفترض أن يحصل تصويت على مشروع قرار يدين إسرائيل على غرار مشروع القرار الذي كانت الولايات المتحدة قد استخدمت قبل أسبوع حقها في النقض ضده في مجلس الأمن.



وأدان المبعوث الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الجمعة عمليات القتل، وقال إن ممثلي المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي طلبوا من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة استئناف جلسة طارئة لبحث مشروع قرار يهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين.



وقال منصور إن مشروع القرار سيكون مماثلا لمشروع قرار أعدته الكويت وحصل في الأسبوع الماضي على تأييد كاف لإجراء تصويت عليه في مجلس الأمن، ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده.



وأضاف منصور إن الفيتو الأميركي دفع لهذا الطلب وأن أعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة "تضيف لحجتنا وإلى الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية" للمدنيين الفلسطينيين.