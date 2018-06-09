ونقلت "رويترز" عن صحيفة "نيويورك تايمز" أن جنديا بالقوات الخاصة الأمريكية قتلن وأصيب أربعة آخرون يوم الجمعة، في معركة بالأسلحة مع مقاتلي حركة الشباب بالصومال.

وأضافت نقلا عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوات الأميركية تعرضت لهجوم بالأسلحة الخفيفة وقذائف المورتر أثناء عملها إلى جانب قوات صومالية في موقع صغير بجنوب غرب البلاد.

وكانت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، نفت الجمعة، الاتهامات بقتل مدنيين في غارة شاركت فيها قوات أميركية وصومالية في جنوب البلاد الشهر الفائت.

وشاركت القوات الأميركية والصومالية في غارة استهدفت مسلحين من تنظيم القاعدة المتحالف مع حركة الشباب في 9 مايو الفائت.

وقد جرى طرد مقاتلي حركة الشباب من العاصمة مقديشو في أغسطس 2011، ثم توالت هزائمها حتى فقدت الجزء الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية تشنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية تستهدف مقديشو وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية.

وغالبا ما تشن الحركة اعتداءاتها بسيارات أو شاحنات مفخخة ضد أهداف عسكرية وحكومية أو ضد مدنيين.