وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "في تمام الساعة السادسة وستة وأربعين دقيقة من مساء اليوم (الجمعة) رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة وسقط داخل الاراضية اليمنية".



وأضاف المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صاروخا آخر سقط في صحراء غير آهلة بالسكان، موضحا أنه لم ينتج عنه أي أضرار حتى وقت إصدار هذا البيان، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وذكر أن الصاروخين كانا مصوبين باتجاه مدينة نجران في السعودية، وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.



وأوضح أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي 2216 و2231 بهدف تهديد أمن السعودية والأمن الإقليمي والدولي.