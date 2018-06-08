وتوافد عشرات آلاف الفلسطينيين لـ"خيام العودة" المنصوبة بـ5 مناطق في القطاع، والتي تبعد أقل من 700 متر عن السياج الفاصل مع الخط الأخضر (أراضي 48).



وتعرض عشرات الفلسطينيين للاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي بكثافة على الحشود المشاركة في المسيرة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية مركبات الإسعاف بقنابل الغاز مباشرة شرقي خان يونس، ما تسبب بأضرار بمركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت وزارة الفلسطينية أن من بين المصابين 48 طفلا، و20 سيدة، و8 وصفت حالاتهم بالخطيرة، و125 بالمتوسطة، و120 بالطفيفة.

وأشعل عشرات الشبان الإطارات المطاطية في تلك المناطق، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات تحمل علم فلسطين في الأجواء.

هذا وكان 123 فلسطينيا قد قضوا، منهم 13 طفلا وسيدة، وأصيب 13672 بجروح مختلفة جراء الرصاص الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين قرب السياج الأمني مع غزة منذ 30 مارس الماضي.