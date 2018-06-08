وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 15 فلسطينيا على الأقل بينهم المصور الصحفي في وكالة الأنباء الفرنسية محمد البابا، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك 5 إصابات خطيرة.



وتعرض عشرات الفلسطينيين للاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي بكثافة على الحشود المشاركة في المسيرة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية مركبات الإسعاف بقنابل الغاز مباشرة شرقي خان يونس، ما تسبب بأضرار بمركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.



وانطلقت مسيرات جماهيرية حاشدة بمشاركة آلاف المواطنين صوب المناطق الحدودية مع إسرائيل،

وأشعل عشرات الشبان الإطارات المطاطية في تلك المناطق، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات تحمل علم فلسطين في الأجواء.

هذا وكان 123 فلسطينيا قد قضوا، منهم 13 طفلا وسيدة، وأصيب 13672 بجروح مختلفة جراء الرصاص الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين قرب السياج الأمني مع غزة منذ 30 مارس الماضي.