وأصدر مكتب باسيل بيانا جاء في: "أصدر وزير الخارجية والمغتربين تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، إلى حين صدور تعليمات أخرى".

وذكر البيان: "طلب الوزير باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها".

ويتهم باسيل المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، من خلال "تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة"، وفق ما نقلت "رويترز".