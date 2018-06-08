وأفادت مصادر ميدانية بتدمير مركبتين عسكريتين تابعتين للحوثيين، في محاولة تسلل فاشلة نفذتها الميليشيات المتمردة في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

واستهدفت طائرات التحالف مواقع وآليات للحوثيين في مدينة الحديدة وفي مديرية الدريهمي، ومواقع تحصن المتمردين في السواحل الجنوبية للمحافظة، حسب المصادر.

ومن جهة أخرى، تسعى قوات الجيش الوطني للسيطرة على منطقة الرمادة، الواصلة بين تعز والحديدة.

وتجري معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في مقبنة وجبل حبشي غربي محافظة تعز، حسبما أفادت مصادرنا.

وأحرز الجيش الوطني تقدما في هذه الجبهة المتصلة بجبهة الساحل الغربي، حيث سيطر على الجبيرية والصفراء والمشبك والأقحف وجبال الحرم المطلة على منطقة الرمادة، والواقعة على الخط الرابط بين البرح في مقبنة ومدينة تعز.

وإذا ما تمكنت قوات الجيش من السيطرة على الرمادة، فإنها تكون قد قطعت خط إمداد الحوثيين بين تعز والبرح من جهة، وحيس في الحديدة من جهة أخرى.

وتلقت الميليشيات المتمردة ضربات متتالية في جبهة الساحل الغربي خلال الأسابيع الماضية، أمام قوات المقاومة المشتركة المدعومة بغارات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وباتت قوات المقاومة على وشك تحرير مدينة الحديدة.