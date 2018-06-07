وتمكنت المقاومة المشتركة من السيطرة على نقطة تفتيش كانت تستولي عليها المليشيات الحوثية، حيث أزال أفراد المقاومة شعارات الحوثيين المستنسخة من إيران ورفعوا علم الجمهورية اليمنية.

وقال مراسلنا إن المقاومة عثرت عقب طرد الحوثيين من مواقعهم على أسلحة تابعة للميليشيات.

كما تمكن أفراد المقاومة من أسر عدد من ميليشيات الحوثي خلال المواجهات شمالي الدريهمي.

وأفاد مراسلنا في جبهة الحديدة، بمقتل نحو 90 من ميليشيات الحوثي، في غارات شنتها طائرات التحالف العربي.

ودمر القصف الجوي والمدفعي تحصينات ميليشيات الحوثي في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي، جنوبي الحديدة، بإسناد من القوات الإماراتية.

كما نفذت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، عمليات تطهير لجيوب وأوكار الحوثيين في مزارع الطائف والنخيلة في مديرية الدريهمي.