وتم تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي قدمت استقالتها يوم الثلاثاء، بعد أيام من أداء السيسي اليمين القانونية لفترة رئاسة ثانية بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في مارس.

وكان السيسي قد كلف مدبولي في نوفمبر الماضي، بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال سفر إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج.

حصل مدبولي، البالغ من العمر 52 عاما، على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني، إدارة العمران، من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية في روتردام بهولندا.

وخضع لدورات تدريبية في جامعات عريقة، إذ حصل على شهادة تأهيل القيادات التنفيذية في الإدارة، من كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد عام 2003، تحت رعاية هيئة المعونة الأميركية والحكومة المصرية .

كما حصل على دورة تدريبية في مجال التجديد الحضري للمدن وتنمية المدن الجديدة لمدة شهر في سيول بكوريا الجنوبية عام 2001.

ويشغل مصطفى كمال مدبولي، منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، منذ فبراير 2014، حتى الآن.

وقبل ذلك، شغل منصب المدير الإقليمي للدول العربية "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات"، وتحديدا من نوفمبر 2012 حتى فبراير 2014.

كما عمل رئيسا للهيئة العامة للتخطيط العمراني، المساهمة في مشروعات قومية، منها إدارة مشروع إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية.

إلى جانب ذلك، أدار مدبولي فريق عمل مشروع إعداد المخطط الاستراتيجي بعيد المدى لإقليم القاهرة الكبرى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وشغل مدبولي مناصب في مؤسسات دولية في مجال التخطيط العمراني والإسكان، إذ عمل كاستشاري وخبير دولي للبنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وهيئة التعاون الفني الكورية لوضع سياسات الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية لدول عربية وأفريقية.