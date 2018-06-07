وصرح نتانياهو في العاصمة البريطانية، لندن : "لم يعد في مأمن ونظامه لم يعد في مأمن. إذا أطلق النار علينا فسندمر قواته"، وفق "فرانس برس".

وأضاف أنه جرى "تبني مقاربة جديدة" في إسرائيل حيال سوريا، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عنها.

وهذه من المرات القليلة، التي يهدد فيها نتانياهو الأسد شخصيا، إذ كان الوزراء والجنرالات الإسرائيليون يطلقون في السابق التهديدات ضد الأسد، التي وصلت حد التلويح باغتياله.

وتعالت نبرة التهديدات الإسرائيلية ضد النظام السوري، بعد إقدام القوات الإيرانية على إطلاق صواريخ على قواعد إسرائيلية في الجولان المحتل مطلع مايو الماضي.

ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بريطانيا، ضمن جولة أوروبية قادته إلى فرنسا وألمانيا وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران.

ويسعى نتانياهو من وراء هذه الجولة إلى إقناع الدول الثلاث بأن تحذو حذو واشنطن في الانسحاب من الاتفاق ومعاودة فرض العقوبات على طهران.

وفي الجولة ذاتها، تطرق نتانياهو إلى الوجود العسكري الإيراني المتنامي في سوريا.

وقالت تل أبيب مرارا إنها لن تسمح بتمركز الإيرانيين على حدودها الشمالية.

وشنت إسرائيل في الأشهر الأخيرة سلسلة غارات في سوريا استهدفت بصورة أساسية قواعد القوات الإيرانية.

وفي المرات التي حاول فيها الجيش السوري التدخل تعرض لضربات قوية من جانب إسرائيل.