ويأتي ذلك فيما واصلت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع وتجمعات وأهداف متحركة للمتمردين في مناطق متفرقة بالحديدة، وقصفت مقاتلات التحالف أهداف لهم في منطقة الصليف الساحلية.

وألقت مقاتلات التحالف منشورات على مدينة الحديدة، تضمنت نصائح للمواطنين الابتعاد عن تجمعات ومواقع عناصر ميليشيات الحوثي.

من جانب آخر، حققت قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدما كبيرا باتجاه الحديدة على الساحل الغربي لليمن، في وقت دمر التحالف العربي تحصينات لميليشيات الحوثي الإيرانية في ضواحي المدينة، إثر قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة على معاقلهم.

وذكرت المصادر الأمنية أن مدفعية التحالف العربي استهدفت مركزا لمعاقل وتجمعات ميليشيات الحوثي في الحديدة على جبهة الساحل الغربي، ما أدى لوقوع خسائر فادحة وانكسارات كبيرة في صفوف الميليشيات المتمردة.

وتحدثت مصادر ميدانية داخل الحديدة عن وصول عشرات القتلى والجرحى من المتمردين إلى مستشفيات المدينة خلال الساعات القليلة الماضية إثر المواجهات مع المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية بدعم وإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي.

كما دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات الحوثيين في أطراف مديرية زبيد ومناطق شرق المشرعي وأطراف الجراحي والتحيتا والحسينية في جبهة الساحل الغربي.

وأكدت مصادر عسكرية أن الضربات النوعية للتحالف ساهمت في إنهاك القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية و تشتيت صفوفها، فيما عززت عمليات قوات المقاومة التقدم لتقترب أكثر فاكثر من مطار الحديدة، الذي بات على بعد بضع كيلومترات.

وفي السياق، شهدت مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة مواجهات عنيفة، فيما لم يتبق سوى منطقة مزارع الطايف لتستكمل معها المقاومة المشتركة سيطرتها على المديرية، حيث يجري العمل على تمشيطها وتطهيرها لتأمين تقدم القوات المتجهة نحو الحديدة.

تجنيد المتطوعين

من جانب آخر، تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية تجنيد المتطوعين من أبناء مديريات الساحل العربي لليمن لدعم الجهد العسكري بجبهات القتال والتقدم الميداني باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وقال مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية إن مواصلة تجنيد المتطوعين من أبناء الساحل الغربي يعطي دفعا كبيرا للعمليات العسكرية الهادفة لتحرير كامل التراب اليمني وإنهاء المخطط الانقلابي ودحر الميليشيات في كافة المناطق التي تسيطر عليها.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تراجعا ميدانيا كبيرا في مختلف الجبهات بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن والذي باتت نهايته تقترب كثيرا مع توسع رقعة سيطرة الشرعية.