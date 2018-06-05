وذكرت مصادر ميدانية يمنية، الاثنين، أن الغارات جاءت بعد ضربات جوية مماثلة استهدفت تجمعات الحوثيين في مديرية باجل بالحديدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي البيضاء، لقي ما لا يقل عن 13 عنصرا من ميليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في جبهة الملاجم، إلى جانب خسائر أخرى في قصف مدفعي وغارات مركزة لمقاتلات التحالف العربي.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني، أن مجموعة من عناصر الميليشيا الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة الملاجم، إلا أن قوات الجيش أفشلوا المحاولة، وكبدوا الميليشيا المتسللة خسائر في العتاد والأرواح.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش دكت مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي في شعب فضحة، كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات تجمعات ومواقع للمليشيات بذات المنطقة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن المقاومة اليمنية لم تعد تبعد سوى 9 كيلو مترات عن مدينة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية.

ونوه المالكي إلى أن قوات الشرعية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي تتقدم في كافة الجبهات لاسيما في محور صعدة شمالا والحديدة جنوبا.