وأصدرت غرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، بيانها الثالث والذي أوردت فيه أن قوات الجيش الليبي سيطرت صباح اليوم على أكثر من 75% من مدينة "درنة".

وأضاف البيان، أن قوات الجيش الليبي مازالت تطارد ما تبقي من فلول الجماعات الإرهابية داخل المدينة.

وطالب بيان الجيش المواطنين من أهالي درنة بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات لتسهيل عملية القوات، مؤكدا أن المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية القوات المسلحة الليبية التي لم ولن تستهدف المواقع المدنية وأن المواطنين سيبقون في مواقعهم آمنين.

يذكر أن الجيش الليبي أطلق مؤخرا عملية عسكرية في "درنة" لتحريرها من قبضة تنظيمات إرهابية تسيطر عليها منذ 2011.