وأدلى بوزداج بتصريحه في ختام اجتماع للحكومة التركية جرى عقده بعد لقاء بين وزيري الخارجية التركي مراد جاويش أوغلو و نظيره الأميركي مايك بومبيو، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توعد في وقت سابق المسلحين الأكراد بشن عملية عسكرية في جبال قنديل، خلال كلمة ألقاها بمدينة ديار بكر جنوبي شرقي البلاد، حيث قال إن 24 يونيو الجاري سيكون اليوم الذي ستفتح فيه صفحة جديدة أمام ديار بكر وسيكون بمثابة "صفعة لأوكار الإرهابيين" في جبل قنديل بالعراق، على حد تعبيره.

من جهة أخرى قال وزير الداخلية التركي سليمان سوليو في تصريحات صحيفة "إن جبل قنديل بشمال العراق لم يعد هدفا بعيد المنال بالنسبة إلينا".

وأضاف: "أحرزت قواتنا تقدما كبيرا في منطقة هاكورك، وستتحول جبال قنديل إلى مكان آمنٍ بالنسبة إلى تركيا".