وأكد مصدر في ألوية العمالقة أن معظم الأسرى هم من الأطفال المغرّر بهم زج بهم الحوثيون في الجبهات بعد اختطافهم من المدارس أو إجبار أسرهم على الدفع بأولادهم للقتال ضمن صفوف جماعة الحوثي.

وكانت القوات المشتركة بدعم من القوات الإماراتية تمكنت من تحرير مساحات واسعة في الساحل الغربي، وقتلت وأسرت العشرات من المقاتلين الحوثيين.