وعزز المتمردون من نشر قناصتهم في عدد من المباني الطويلة في مدينة الحديدة، كما بدأوا بحفر الخنادق ووضع الحواجز الإسمنتية في بعض الشوارع استعداد للمعركة، ومن ثم الهروب.



وكثفت الميليشيات من عمليات الاعتقال العشوائي والتعسفي بحق أبناء الحديدة.



وأكدت مصادر وأقارب للمعتقلين، أن بعض الذين جرى اختطافهم لا يتجاوزون سن ١٢ سنة، وأنهم يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة واللا إنسانية.



وأفادت مصادر ميدانية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف في جبهة الساحل الغربي. واستهدفت الغارات مواقع وأهدافا للمتمردين في مديرية باجل و مديرية الصليف.



وبدأت ميليشات الحوثي منذ عدة أيام وعقب الانهيارات التي تعرضت لها في جبهة الساحل، بحملة اعتقالات واسعة طالت المئات في الحديدة، وفي محافظات أخرى من بينها العاصمة صنعاء، بعد اتهام المعتقلين بالتعاون مع التحالف العربي.