وعرضت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة الأنباء الحكومية، صورا للطائرة، وهي من طراز "سي 130 هيركوليز"، وهي منقسمة من المنتصف بالمطار الواقع على بعد 450 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائر.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان: "أثناء هبوطها بالقاعدة الجوية ببسكرة (400 كلم جنوب الجزائر) انحرفت طائرة عسكرية خالية من الركاب عن مسارها بمدرج القاعدة الجوية. ما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة إضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة"، بدون أن يذكر عدد الجرحى، إلا وسائل إعلام محلية تحدثت عن إصابة 8 أشخاص.

وتابع بيان الوزارة قائلا: "على إثر ذلك، أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث".

وعاشت الجزائر في 11 أبريل أكبر كارثة جوية في تاريخها حيث قتل 257 شخصا -أغلبهم عسكريون وعائلاتهم- في تحطم طائرة عسكرية من نوع أليوشين -76، أثناء إقلاعها من القاعدة الجوية ببوفاريك على بعد 25 كلم غرب العاصمة الجزائرية.

وشهدت طائرات الجيش الجزائري خلال الأعوام الماضية حوادث أسفرت عن عشرات الضحايا.

وفي فبراير 2014، تحطمت طائرة اليوشين سي-130 تابعة للقوات الجوية الجزائرية في منطقة جبلية على بعد 500 كلم شرق الجزائر بينما كانت تستعد للهبوط، وأسفر الحادث عن 77 قتيلا من الجنود وعائلاتهم.