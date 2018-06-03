وقتل 70 حوثيا في غارات لمقاتلات التحالف العربي وفي المواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالساحل الغربي لليمن، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.



وحسب الوكالة، أسرت المقاومة اليمنية بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية 21 عنصرا من ميليشيات الحوثي التي تحطمت دفاعاتها وتحصيناتها في الساحل الغربي.



وتشهد صفوق مليشيات الحوثي الإيرانية تراجعا كبيرا في مختلف الجبهات بالساحل الغربي، بالتزامن مع تقدم قوات المقاومة اليمنية باتجاه الحديدة.