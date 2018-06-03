وأظهرت اللقطات احتفالات عناصر المقاومة بتحرير المنطقة، وإشارتهم إلى الدمار الذي تسبب به الحوثيون الذين فروا من هذه المنتجعات تحت ضربات وتقدم المقاومة اليمنية.

وجاء تحرير تلك المناطق في الساحل الغربي بعد نجاح قوات المقاومة بإسناد من التحالف العربي في طرد الميليشيات المدعومة من إيران من مناطق واسعة في الدريهمي والتحيتا.

وفي المحافظة نفسها، تخوض المقاومة معارك ضارية مع ما تبقى من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي المجاورة.

واستكمال تحرير مديرية الدريهمي، سيشكل دفعة نحو بدء معركة مطار الحديدة، خصوصا وأن القوات المشتركة لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن هذه المنشأة الحيوية.

وتمكنت المقاومة على إثر المعارك في الدريهمي من طرد المتمردين من بعض المواقع وأجبرتهم على الفرار من التحصينات، التي كانوا يتمركزون فيها.

واستطاعت قوات المقاومة المشتركة تأمين مساحات واسعة على الخط الساحلي وقطع كافة خطوط الإمداد للميليشيات الإيرانية.