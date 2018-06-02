وأكدت مصادر لسكاي نيوز عربية أن زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي أمر باعتقال قادة في ميليشياته ومحاكمتهم، على خلفية الانهيارات والانكسارات التي تعرضت لها الميليشيات في جبهة الساحل الغربي.

وأمر الحوثي بدفع عناصر من ميليشياته ليست لديهم أي خبرة عسكرية إلى الحديدة، بعد فرار المئات من مقاتليه من المدينة، وإلا فسيتم اعتقالهم وفتح ملفات فسادهم، كما أكدت المصادر.

هذا وقالت مصادر يمنية أخرى إن المحكمة الجزائية في صنعاء، التابعة للمتمردين، أصدرت حكما بإعدام 7 مشرفين حوثيين، بتهم متعددة منها الخيانة الوطنية.

ودفعت الانهيارات بزعيم الميليشيات الانقلابية لتكليف شقيقه عبد الخالق الحوثي المكنّى "أبو يونس"، بقيادة جبهة الساحل الغربي، بعدما فقد الثقة بقادته الميدانيين.

ويأتي هذا التكليف وسط تعمق الخلافات والتباينات داخل ميليشيات الحوثي، وتبادل الاتهامات بشأن من يتحمّل المسؤولية عما حدث لها في الساحل الغربي.

وبات الحوثي يبحث عن النجاة من الهزيمة المحدقة بأيّ طريقة ممكنة، حيث شرعت ميليشياته في الضغط على أئمة المساجد والخطباء، ليطالبوا المواطنين بالخروج والمشاركة في القتال في جبهة الساحل الغربي، وهو ما دفع المواطنين للاحتجاج على تحويل منابر المساجد، لوسائل حشد للقتال.