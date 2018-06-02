ويسيطر تنظيم داعش في شرق سوريا على عدد من القرى في ريف الحسكة (شمال شرق) الجنوبي وجيب آخر في محافظة دير الزور المحاذية.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن "12 مدنيا على الأقل من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال قتلوا في قصف جوي وصاروخي للتحالف الدولي استهدف قرية هداج في ريف الحسكة الجنوبي".

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية (فصائل كردية وعربية) بدعم من التحالف الدولي معارك ضد داعش، لطرده من آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور المحاذية للحدود العراقية.

وأوضح المرصد أن "قوات سوريا الديمقراطية وسعت قبل يومين محور عمليتها العسكرية شرقي سوريا لتشمل ريف الحسكة الجنوبي أيضا".

ويستهدف التحالف الدولي مناطق سيطرة الإرهابيين، تمهيدا لتقدم قوات سوريا الديمقراطية.

وقتل الخميس، أيضا وفق المرصد، 8 مدنيين بينهم 3 أطفال في قصف للتحالف الدولي استهدف قرية في ريف دير الزور الشرقي.

وقتل 39 مدنيا في قصف للتحالف الدولي في شهر مايو من أصل 250 في حصيلة هي الأدنى للقتلى المدنيين منذ بدء النزاع السوري في عام 2011، وفق المرصد.

وبدأ التحالف الدولي عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش، في صيف عام 2014 في العراق وسوريا تباعا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في منتصف مارس 2011 بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.