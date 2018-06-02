وتظهر الصور قافلة عربات عسكرية تقل مقاتلين من المقاومة اليمنية المشتركة، وفي لقطات أخرى يطلق مقاتلون من المقاومة النار من رشاشات ثقيلة.

وتتقدم قوات المقاومة اليمنية في منطقة الطائف الملاصقة لمطار الحديدة الدولي على الساحل الغربي لليمن.

وفي المحافظة نفسها، تخوض المقاومة معارك ضارية مع ما تبقى من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي المجاورة.

واستكمال تحرير مديرية الدريهمي، سيشكل دفعة نحو بدء معركة مطار الحديدة، خصوصا وأن القوات المشتركة لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن هذه المنشأة الحيوية.

وتمكنت المقاومة على إثر المعارك في الدريهمي من طرد المتمردين من بعض المواقع وأجبرتهم على الفرار من التحصينات، التي كانوا يتمركزون فيها.

وفي محاولة لتخفيف الضغط على عناصرها في جبهة الدريهمي، سعت ميليشيات الحوثي إلى التسلل شرق منطفة الفازة بالتحيتا، لكن المقاومة المشتركة تصدت لها.

واستطاعت قوات المقاومة المشتركة تأمين مساحات واسعة على الخط الساحلي وقطع كافة خطوط الإمداد للميليشيات الإيرانية.